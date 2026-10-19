Salihlili judocular Arta'da iki bronzla döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinin milli judocuları Göksu Delibay ve Hira Kılkış, Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Müsabaka ve kategori performansı:

Turnuvada, Göksu Delibay 57 kilogram kategorisinde, Hira Kılkış ise +70 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı. Her iki sporcu da rakipleri karşısında gösterdikleri performansla Balkan üçüncülüğüne yükseldi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüp ve kurumların destekleri:

Balkan Judo Birliği ile Türkiye Judo Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonada Manisa ve Salihli'yi, ay-yıldızlı forma altında Salihli Belediyespor Kulübü temsil etti. Elde edilen iki bronz madalya, kulüp ve bölge sporunun başarısını pekiştirdi.

Tebrik ve gelecek beklentileri:

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Göksu Delibay ve Hira Kılkış ile antrenörlerini tebrik etti. Ayaz, milli sporcuların uluslararası müsabakalarda başarılarının devamını diledi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNİN MİLLİ JUDOCULARI GÖKSU DELİBAY VE HİRA KILKIŞ, ULUSLARARASI ARENADA ELDE ETTİKLERİ BAŞARIYLA İLÇEYE GURUR YAŞATTI. YUNANİSTAN’IN ARTA KENTİNDE DÜZENLENEN YILDIZLAR BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN İKİ SPORCU, KÜRSÜYE ÇIKARAK BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.