Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,6365 -0,02%
Bist 11.550,86 -1,46%
Altın Gram 6.656,79 -0,06%
EUR/USD 1,1225 -0,17%
Brent Petrol 107,88 -1,80%
--°

Samsunspor'un rekor kırma riski: Amed maçı kaybedilirse 7'ye ulaşacak

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır yenilen Samsunspor, Amed karşısında da puan kaybederse kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yedi maça yükseltecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor'un rekor kırma riski: Amed maçı kaybedilirse 7'ye ulaşacak

samsunspor'un kritik sınavı:

Trendyol Süper Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini dördüncü kez egale eden Samsunspor, ligin 9. haftasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçında yine yenilgiyle ayrılırsa tarihe geçecek. Bu sezon ilk iki haftada kazanılan 4 puanın ardından takımın performansı hızlı bir düşüş gösterdi.

sezonun gidişatı ve teknik direktör değişikliği:

Samsunspor sezonu Göztepe beraberliğiyle açtı, deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Ardından Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sırasıyla Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0 ve Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından takımın başına Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica getirildi. Bjelica ile ilk maçta Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Samsunspor, böylece bu sezon üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

9. hafta randevusu ve olası sonuçlar:

Ligin 9. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da iç sahada Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak olan Samsunspor, bu mücadeleden de puansız ayrılması halinde kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini 7 maça çıkararak rekor kıracak. Diyarbakır temsilcisi geride kalan 8 haftada 17 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, Samsunspor 4 puanla 18 takımlı ligde 17. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde taraftarının karşısına ilk kez çıkacak olan Samsunspor, hem kötü gidişe son vermeyi hem de Bjelica yönetimindeki ve iç sahadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Kulüp, daha önce benzer uzun mağlubiyet serilerini 1998, 2006 ve 2023 yıllarında yaşamıştı; bu kez ortaya çıkabilecek sonuçlar hem takımın moralini hem de sezonun ilerleyen bölümündeki rotasını belirleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE ÜST ÜSTE 6. MAĞLUBİYETİNİ ALARAK KULÜP TARİHİNİN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİNİ...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE ÜST ÜSTE 6. MAĞLUBİYETİNİ ALARAK KULÜP TARİHİNİN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİNİ 4. KEZ EGALE EDEN SAMSUNSPOR, BU HAFTA SONU OYNAYACAĞI AMED SK MAÇINI KAYBETMESİ HALİNDE KULÜP TARİHİNİN EN UZUN MAĞLUBİYET SERİSİNE İMZA ATMIŞ OLACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı
images

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı
images

Salihlili judocular Arta'da iki bronzla döndü
images

Ay-yıldızlılar Nottwil'de namağlup zirveye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaşehir'de Sarısu Mahallesi'ndeki operasyonda 1 kilo esrar ele geçirildi

Balıkesir'de bonzai üretimine yetecek sentetik ham madde ele geçirildi

Alanya'da gece yol kenarındaki araca çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

Bağ evinde vefa: erkek hindi telef olan dişi hindinin başından ayrılmadı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi