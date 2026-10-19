Şanlıurfa'da enerji dönüşümü: yerel yatırımlar ve 46 megavat hedefi

Toplantı ve katılımcılar:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ve paneli iki gün süreyle başladı. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Mehmet Sekmen ile Kars, Uşak ve Aksaray başta olmak üzere birliğe üye yaklaşık 90 belediye başkanı katıldı.

Şanlıurfa'nın enerji potansiyeli:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Şanlıurfa'nın tanıtım filmi gösterildi. Açılış konuşmasında Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'nın tarihî ve kültürel zenginliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. GAP'ın merkez şehirlerinden biri olan kentte özellikle güneş enerjisi ve jeotermal kaynakların öne çıktığı ifade edildi. Toplantıda şehirlerin kendi enerjisini üretebilmesinin yerel yönetimlerin bütçeleri ve şehirlerin sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik önemi tartışıldı.

Belediyenin somut yatırımları:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sinevizyon gösterimiyle katılımcılara aktarıldı. Başkan Gülpınar, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün güneş enerjisi yatırımlarıyla yaklaşık 22 megavat kurulu güce ulaşıldığını; ihalede olan 24 megavatlık yeni projelerin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin 46 megavat'a çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Belediyenin atıktan enerji üretimi uygulamaları da detaylandırıldı. Merkez entegre katı atık yönetimi tesisinde günlük 1.500 ton'un üzerinde evsel atık bertaraf ediliyor; tesis bünyesindeki sekiz gaz motoru ile toplam 12 megavat kurulu güç üzerinden 30 binin üzerinde hanenin elektrik ihtiyacına denk üretim sağlanıyor. Ayrıca ŞUSKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisinde arıtma çamurundan elde edilen biyogazla yılda 3–3,5 milyon kilovatsaat elektrik üretildiği açıklandı.

Elektrik arzının sürekliliği:

Gülpınar, elektrik arzının tarımsal üretimden içme suyuna, sanayiden belediye hizmetlerine kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini vurguladı ve özellikle tarımsal sulamada kesintisiz enerji erişiminin önemine dikkat çekti. Elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, kırsal bölgelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sulamada su ile enerji verimliliğinin artırılması için merkezi yönetim, yerel yönetimler, enerji dağıtım kuruluşları ve ilgili kurumların ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu ise şehirlerin kendi enerjisini üretebilmesinin önemine işaret ederek, "Bundan sonra belki de 'Enerji Kentleri' yerine 'Enerjik Kentler' demeliyiz. Kendi enerjisini üretebilen, enerji ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayabilen ve bu anlamda kendi kendine yeten şehirler oluşturmayı temenni ediyoruz" dedi.

Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve program günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Toplantının ikinci gününde birlik üyeleri, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımak amacıyla düzenlenen teknik ve kültürel gezi programına katılacak.

ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞANLIURFA’DA DÜZENLENDİ