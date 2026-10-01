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Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında patlama büyük yangına yol açtı

Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında gece meydana gelen patlama büyük yangına neden oldu; üç elektrik santrali devre dışı kaldı, kesintiler artabilir.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında patlama büyük yangına yol açtı

Şam çevresinde patlama ve yangın:

Şam yakınlarında gece saatlerinde bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu hattın bulunduğu bölgede büyük bir yangın çıktı ve olay çevrede paniğe yol açtı. Suriye resmi haber ajansı SANA, Şam çevresindeki Doğu Guta bölgesinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

santrallerde kesinti ve elektrik sektörüne etkileri:

Suriye Elektrik Şirketi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktığı belirtildi. Şirket açıklamasında, "Bu santrallerin devre dışı kalması, üretilen elektrik miktarında azalmaya ve elektrik kesintisi saatlerinde geçici bir artışa yol açacaktır" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, arızaların giderilmesine kadar bölgede elektrik arzında dalgalanmalar olabileceğini bildiriyor.

altyapı ve su temini üzerindeki etkiler:

Enerji Bakanlığı Medya Direktörü Abdelhamid Sallat, patlamanın etkilerinin yalnızca elektrik sektörüyle sınırlı kalmadığını ve olayın "içme suyu pompalama ve arıtma istasyonlarına da yayıldığını" açıkladı. Bu açıklama, yangının altyapı hizmetlerinde kısa süreli aksamalara yol açabileceğine işaret ediyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı, patlamanın Tişrin elektrik santralinin yakınındaki bir doğal gaz boru hattında meydana geldiğini ve bunun büyük bir yangına yol açtığını aktardı. Olayla ilgili araştırmalar ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Suriye&#039;nin başkenti Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından...

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı ve üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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