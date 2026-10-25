Samandağ'da oto galeride başlayan kulübe yangını üç aracı hasara uğrattı

Samandağ'da oto galeride yangın
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir oto galerideki kulübede çıkan yangın alevlerin galeriye sıçramasına yol açtı. Olayda 3 araç zarar gördü.
Müdahale ve soğutma çalışmaları:
Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Hasarın boyutu:
Yangında araçlardan birinin tamamen yandığı, diğer iki aracın ise kısmen zarar gördüğü belirtildi.
SAMANDAĞ’DA OTO GALERİDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ.
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