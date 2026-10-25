Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Samandağ'da oto galeride başlayan kulübe yangını üç aracı hasara uğrattı

Samandağ'da oto galerideki kulübede çıkan yangın sonucu alevler üç araca sıçradı; itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını hızla kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Samandağ'da oto galeride başlayan kulübe yangını üç aracı hasara uğrattı

Samandağ'da oto galeride yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir oto galerideki kulübede çıkan yangın alevlerin galeriye sıçramasına yol açtı. Olayda 3 araç zarar gördü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Hasarın boyutu:

Yangında araçlardan birinin tamamen yandığı, diğer iki aracın ise kısmen zarar gördüğü belirtildi.

SAMANDAĞ’DA OTO GALERİDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ.

SAMANDAĞ’DA OTO GALERİDE ÇIKAN YANGINDA 3 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı
images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı
images

Mirasın altınları: Adıyaman'da gelin ve görümce arasında kavga

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı