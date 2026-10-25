Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Samandağ'da ücretsiz sağlık taraması halkla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç programıyla Samandağ'da ücretsiz tansiyon, kan şekeri ve vücut analizi hizmeti sunuldu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Samandağ'da ücretsiz sağlık taraması halkla buluştu

Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç programı Samandağ'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç programı kapsamında Samandağ ilçesinde ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçedeki Hz. Hızır Parkı’nda kurulan stantlarda yapıldı ve geniş katılımla tamamlandı.

verilen hizmetler:

Etkinlikte vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı; ayrıca katılımcılara vücut analizi hizmeti sunuldu. Yapılan uygulamalarla kişilerin sağlık durumları hakkında anlık bilgi edinmeleri sağlandı ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

vatandaşların tepkisi ve programın devamı:

Hizmetlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, HBB'ye ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti. HBB yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık bilincinin artırılması amacıyla programın il genelinde 15 ilçede sürdürüleceğini bildirdi ve benzer taramaların devam edeceğini açıkladı.

HBB’NİN SAĞLIK TARAMASI PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ÖLÇÜM VE VÜCUT ANALİZİ HİZMETİ...

HBB’NİN SAĞLIK TARAMASI PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ÖLÇÜM VE VÜCUT ANALİZİ HİZMETİ SUNULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazeteci Sami Dayangaç'ın oğlu Umut Dayangaç toprağa verildi
images

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk
images

Onuncu yıl anmasında şehit eşleri Ankara'da birlik mesajı verdi
images

Hüsnü Serteser yeniden aday: Afyonkarahisar için iletişim ve projelere öncelik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı