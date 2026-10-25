Samandağ'da ücretsiz sağlık taraması halkla buluştu

Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç programı Samandağ'da

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç programı kapsamında Samandağ ilçesinde ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçedeki Hz. Hızır Parkı’nda kurulan stantlarda yapıldı ve geniş katılımla tamamlandı.

verilen hizmetler:

Etkinlikte vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı; ayrıca katılımcılara vücut analizi hizmeti sunuldu. Yapılan uygulamalarla kişilerin sağlık durumları hakkında anlık bilgi edinmeleri sağlandı ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

vatandaşların tepkisi ve programın devamı:

Hizmetlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, HBB'ye ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti. HBB yetkilileri, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve sağlık bilincinin artırılması amacıyla programın il genelinde 15 ilçede sürdürüleceğini bildirdi ve benzer taramaların devam edeceğini açıkladı.

HBB’NİN SAĞLIK TARAMASI PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ÖLÇÜM VE VÜCUT ANALİZİ HİZMETİ SUNULDU.