Sakarya'da fabrikaların yangın müdahale kapasitesi güçleniyor

İl genelinde ön müdahale eğitimi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programın amacı, büyük yangınlara ilk müdahale süresini kısaltmak ve muhtemel can ile mal kaybını önlemektir. Kentin büyük sanayi kuruluşlarına yönelik başlatılan eğitimlerle fabrikaların kendi içindeki müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim programı ve katılımcılar:

Fabrikanın yangın söndürme ekibinde görevli 40 personel, Sakarya İtfaiyesi Eğitim Merkezi (SAKBİTEM)'de düzenlenen kapsamlı bir programa katıldı. Sakarya İtfaiyesi uzman eğitmenleri tarafından verilen eğitimler 10 gün sürdü ve katılımcılara teorik ile uygulamalı dersler verildi.

Eğitim içeriklerinde yangından korunma ve söndürme, yüksekte çalışma, yeterlilik ve dayanıklılık konuları yer aldı. Uygulamalı oturumlar, ekiplerin sahadaki reflekslerini ve koordinasyonunu artırmayı hedefleyen senaryolar üzerine kurgulandı.

Beklenen etkiler ve hazırlık:

Eğitimlerle; fabrika personelinin olası yangın ve acil durumlarda doğru, hızlı ve etkin müdahale yapabilme kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu tür programların, müdahale süresini kısaltarak can ve mal kaybı riskini azaltması ve işyerlerinde genel güvenlik kültürünü geliştirmesi bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, benzer eğitimlerin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması için sanayi kuruluşlarıyla iş birliğini devam ettirmeyi planlıyor.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI, BÜYÜK YANGINLARA İLK MÜDAHALE SÜRESİNİN KISALTILMASI, OLASI CAN VE MAL KAYBININ ÖNLENMESİ AMACIYLA KENTİN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARINA YANGIN SÖNDÜRME VE MÜDAHALE EĞİTİMİ VERİYOR.