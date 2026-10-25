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Sütte proses uyumu üretim kalitesinin anahtarı

Sabri Tecelli, süt ürünlerinde gerçek kalite ve verimliliğin, tek tek makinelerden ziyade tüm proses aşamalarının uyumlu çalışmasına bağlı olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sütte proses uyumu üretim kalitesinin anahtarı

sistemin tamamı odaklanılmalı:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, süt ürünleri üretiminde kalitenin ve verimliliğin tesisin tüm aşamalarının birbiriyle uyumuna bağlı olduğunu belirtiyor. Tecelli, sütün tesise kabulünden son ürüne dönüşmesine kadar geçen sürecin depolama, soğutma, işleme, pastörizasyon, homojenizasyon ve ürünün türüne göre değişen ilave işlemlerden geçtiğini hatırlatıyor.

proses zincirinin kırılma noktaları:

Her aşama birbirine bağlı olduğundan, zincirin herhangi bir noktasındaki verimsizlik doğrudan genel üretimi etkiliyor. Girişteki kabul işlemleri ile başlayan süreçte sıcaklık kontrolü, hijyen şartları ve hızlı kayıt gibi uygulamalar doğru yapılmazsa sonraki işlem basamaklarında telafi edilmesi güç sorunlar ortaya çıkıyor. Tecelli, fabrikaya giren sütün ürüne dönüşmesine kadar onlarca farklı işlem gerçekleştiğini; asıl önemli olanın bu aşamaların birbiriyle uyumlu çalışması olduğunu ifade ediyor.

kapasite artışı ve otomasyonun rolü:

Tecelli, kapasite artırma hamlelerinde sık yapılan hataya dikkat çekiyor: Bir hattın kapasitesi yükseltilirken diğer bölümler aynı kapasitede kalıyorsa sistem genelinde gerçek bir kapasite artışı sağlanamıyor. Bu nedenle tesis projeleri, prosesin başlangıcından sonuna kadar birlikte planlanmalı ve dar boğazlar önceden tespit edilmelidir. Ayrıca modern tesislerde otomasyon, proses kontrolü ve veri odaklı yaklaşımlar giderek önem kazanıyor; bu uygulamalar üreticilere hem kalite hem de maliyet yönetiminde avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak Tecelli, üreticilere tekil makine yatırımlarına odaklanmak yerine tesisi bütüncül bir sistem olarak ele almayı, kapasite planlamasını süreç bazında yapmayı ve veri ile kontrol teknolojilerine yatırım yapmayı öneriyor. Bu yaklaşımın kaliteyi yükseltirken maliyet etkinliğini de artıracağına dikkat çekiyor.

SÜT ÜRÜNLERİ İMALATINDA KALİTENİN SIRRI, HAMMADDENİN NİTELİĞİ KADAR TESİSTEKİ PROSES ZİNCİRİNİN NE...

SÜT ÜRÜNLERİ İMALATINDA KALİTENİN SIRRI, HAMMADDENİN NİTELİĞİ KADAR TESİSTEKİ PROSES ZİNCİRİNİN NE KADAR KONTROLLÜ İŞLETİLDİĞİNDE YATIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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