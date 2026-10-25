İstanbul havalimanında bavuldan 25 kilo esrar çıktı: iki kişi gözaltında

Operasyon ve ele geçirilen miktar

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda 24 Ekim tarihinde Narkokim Kısım Amirliği ekipleri risk analizi çalışması yürüttü. Yapılan kontrolde aktarmalı uçuşla gelen bir yolcunun bagajında arama yapıldı.

Kontrollerde, Kamboçya'nın Punom Pen kentinden Güney Kore'nin Seul kentine, oradan da İstanbul'a aktarmalı gelen İspanya pasaportlu Leanordo Fernandez Cortes'in bagajında brüt 25 kilo 520 gram esrar tespit edildi. Şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

Yakalanma ve teslim alıcının suçüstü yakalanması:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ele geçirilen uyuşturucuyu teslim alacak kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda, uyuşturucuyu Bayrampaşa'da teslim alacağı belirlenen Burak İvdil tespit edildi.

25 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda Burak İvdil, uyuşturucuyu teslim aldığı sırada suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Değer tespiti ve adli süreç:

Olay kapsamında ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olduğu bildirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü, delil toplama ve ifadelerin alınması işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul Havalimanı'ndaki denetimlerin risk analizine dayalı olarak sürdürülmesinin ve aktarmalı uçuşların yakın takibinin önemine vurgu yapıldı.

İstanbul Havalimanı’nda 25 kilo esrar ele geçirildi: 2 gözaltı