Gaziantep'in teknik kurmayları Volkan Demirel'e emanet

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulüp, resmi açıklamada Demirel'in görevi devraldığını ve kırmızı-siyahlı camiaya hoş geldin denildiğini bildirdi.

sözleşme detayları:

İmza törenine Kulüp Başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç, Cuma Kıratlı ile Oğulcan Ardoğan katıldı. Yapılan açıklamada anlaşmanın süresine ve opsiyon maddesine yer verilirken, Teknik Direktör Volkan Demirel'in resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

ilk maç ve takvim:

Volkan Demirel, Gaziantep FK ile ilk karşılaşmasına 21 Kasım Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı deplasmanda çıkacak. Kulüp, yeni teknik direktöre armamız altında üstün başarılar dilediğini kamuoyuna duyurdu.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR VOLKAN DEMİREL İLE BİR YILI OPSİYONLU OLMAK ÜZERE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI