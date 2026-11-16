Kale sesi Batıpark'ta: Onikişubatspor derbide Afşinspor'u 2-0 mağlup etti

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) kapsamında oynanan Kahramanmaraş derbisinde Onikişubatspor, sahasında Afşinspor'u 2-0 yenerek liderliğini korudu. Karşılaşma Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası'nda gerçekleşti ve sarı-kırmızılı ekip sahadan farklı bir skorla ayrıldı.

ilk yarı: dengeli ve kontrollü futbolla geçti:

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası karşılıklı ataklar ve kontrollü oyunla tamamlandı. Her iki takım da temkinli bir futbolla ölçülü hücumlar geliştirdi; devreye 0-0 eşitlikle girildi ve arzulanan gol sesi ilk yarıda çıkmadı.

ikinci yarı ve goller:

İkinci yarıya daha hızlı başlayan ev sahibi ekip, dakikalar 52'yi gösterdiğinde Osman Buğra Uysal ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan Onikişubatspor, 78. dakikada Canberk Özçakır'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Onikişubatspor savunmada disiplinli bir görüntü sergileyerek rakibine net fırsatlar vermedi ve hücumda zaman zaman etkili ataklarla rakip sahada üstünlüğünü gösterdi. Afşinspor ise özellikle ilk yarıda kontrollü bir oyun ortaya koydu ancak gol bulmayı başaramadı.

pgl'deki yansımaları:

Sahadan 3 puanla ayrılan Onikişubatspor, PGL'deki başarılı serisini sürdürdü ve liderliğini pekiştirdi. Bu sonuç, takımın ligdeki iddiasını güçlendirirken, Afşinspor için ise puan arayışı devam edecek.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) MÜCADELESİNDE OYNANAN KAHRAMANMARAŞ DERBİSİNDE ONİKİŞUBATSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ AFŞİNSPOR’U 2-0 MAĞLUP EDEREK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.