Şampiyon başpehlivan Yunus Emre Yaman Darende Er Meydanı'nda güreşecek

Yunus Emre Yaman Darende'de:

73. Geleneksel Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında Kırkpınar Başpehlivanı Yunus Emre Yaman, Darende Er Meydanı'nda güreş severlerle buluşacak.

Festival programı ve tarih:

Müsabakalar 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaman'ın sahne alacağı karşılaşma, festivalde düzenlenecek etkinliklerin önemli buluşmalarından biri olacak.

Hemşehrilere davet:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ata sporu güreşin heyecanını ve geleneğini yaşamak isteyen tüm hemşerileri ile güreş severleri Darende Er Meydanı'na davet etti.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUNUS EMRE YAMAN, DARENDE’DE GÜREŞECEK