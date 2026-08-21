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Şampiyon başpehlivan Yunus Emre Yaman Darende Er Meydanı'nda güreşecek

Kırkpınar Başpehlivanı Yunus Emre Yaman, 73. Geleneksel Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde 30 Ağustos'ta Er Meydanı'nda güreşecek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şampiyon başpehlivan Yunus Emre Yaman Darende Er Meydanı'nda güreşecek

Yunus Emre Yaman Darende'de:

73. Geleneksel Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında Kırkpınar Başpehlivanı Yunus Emre Yaman, Darende Er Meydanı'nda güreş severlerle buluşacak.

Festival programı ve tarih:

Müsabakalar 30 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Yaman'ın sahne alacağı karşılaşma, festivalde düzenlenecek etkinliklerin önemli buluşmalarından biri olacak.

Hemşehrilere davet:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ata sporu güreşin heyecanını ve geleneğini yaşamak isteyen tüm hemşerileri ile güreş severleri Darende Er Meydanı'na davet etti.

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUNUS EMRE YAMAN, DARENDE’DE GÜREŞECEK

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI YUNUS EMRE YAMAN, DARENDE’DE GÜREŞECEK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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