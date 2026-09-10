Şampiyonlar Ligi'nde 15. dakikada denge: Fenerbahçe ve Roma 0-0

maçtan ilk izlenim

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde İtalyan temsilcisi Roma ile karşı karşıya. Mücadelenin 15. dakikası itibarıyla skor 0-0, maç devam ediyor.

ilk 15 dakikada oyun görüntüsü:

Her iki takım da temkinli başlayıp tempoyu ölçtü; henüz net bir gol pozisyonu veya belirgin bir saha hakimiyeti görülmedi. Orta saha mücadeleleri ve kontrollü pas trafiği öne çıkan unsurlar arasında.

ilerisi için olası gelişmeler:

İlerleyen dakikalarda tempo artışı, kanatlardan yapılan ataklar veya duran toplar maçın yönünü belirleyebilir. Henüz erken sayılabilecek bu bölümde takımların risk alma eğilimleri sonucu değiştirecek anahtar unsurlardan biri olacak. Karşılaşma halen sürüyor ve skorun değişip değişmeyeceği takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA FENERBAHÇE, EVİNDE İTALYAN EKİBİ ROMA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.