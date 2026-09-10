Kartal'ın roma planında bir zorunlu, dört hamle

kartal'ın 11'deki değişiklikleri:

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde oynanan Roma maçına Beşiktaş derbisinin başlangıç 11'ine göre toplam dört değişiklik ile çıktı. Kadroda yer almayan isimlerin başında UEFA'dan men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı süren Marco Asensio bulunuyordu; Guendouzi'nin yokluğu ise takımda zorunlu bir değişiklik gerektirdi.

oyuncu değişiklikleri ve görev dağılımı:

Cezalı ve sakat oyuncuların yerine Kartal, defans ve orta sahada rotasyon yaparak 11'ini güncelledi. Semedo, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerini sırasıyla Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve İsmail Yüksek aldı. Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu, sahaya başlayarak ofensif varyasyonlara katkı verdi. Takımın başlangıç 11'i şu şekilde oldu: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

yedekler ve teknik tercihlerin işareti:

Yedek kulübesinde Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın ve Ognjen Mimovic yer aldı. Bu kadro tercihleri, Kartal'ın hem savunma hattında hem de orta sahada denge kurma önceliği taşıdığını gösteriyor; özellikle N’Golo Kante'nin varlığı orta sahada kopmaları engellemeye yönelik bir hamle olarak öne çıkıyor.

taraftar desteği ve maç atmosferi:

Şampiyonlar Ligi atmosferi, Ülker Stadyumu'nda yoğun taraftar katılımıyla hissedildi. Isınma esnasında tribünlerin oyuncuları tek tek çağırması ve seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği, coşkuyu yükseltti. İlk düdükten itibaren taraftarların desteği maç boyunca takımı ateşledi ve maçın başlangıcında yüksek tempo oluşturmalarına katkı sağladı.

Kartal'ın zorunlu değişiklikleri ve teknik tercihleri, hem sakatlık ve ceza kaynaklı eksikleri kapatmaya yönelik hem de rakip karşısında denge arayan bir strateji olarak okunuyor. Maç boyunca yapılacak olası hamleler, özellikle hücum gücünü artırma veya savunma güvenliğini koruma ekseninde şekillenecektir.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL, SON OYNADIKLARI BEŞİKTAŞ DERBİSİ 11'İNE GÖRE ROMA MAÇINA 1'İ ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK İLE ÇIKTI.