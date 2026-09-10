Dolar 48,4911 +0,01%
Euro 56,4625 -0,07%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.861,89 -1,33%
EUR/USD 1,1621 -0,15%
Brent Petrol 107,32 +6,04%
--°

Vincenzo Montella gözlemdeydi: Fenerbahçe-Roma randevusu protokol tribününde

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, yardımcısıyla birlikte Fenerbahçe-Roma maçını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde protokol tribününden izledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Vincenzo Montella gözlemdeydi: Fenerbahçe-Roma randevusu protokol tribününde

Montella protokol tribününden takip etti

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak, Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçını protokol tribününden izledi. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin ilk hafta müsabakalarından biriydi ve Montella yanında yardımcısıyla maçı takip etti.

Maç ve izleme detayları:

Montella ve ekibi, protokol tribününden karşılaşmayı izleyerek oyuncu performanslarını ve takım organizasyonunu doğrudan gözlemleme imkânı buldu. Yanında bulunan yardımcısıyla yapılan izleme, maç içinde öne çıkan isimlerin ve taktiksel yaklaşımların değerlendirilmesine olanak sağladı.

Milli takım perspektifi:

Bu tür gözlemler, teknik heyetin mevcut kadro değerlendirmeleri ve olası seçenekleri izleme sürecinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Montella'nin tribündeki varlığı, Avrupa maçlarındaki form ve rekabet ortamını takip etme amaçlı olarak değerlendirilebilir.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, FENERBAHÇE İLE ROMA ARASINDA OYNANAN...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ VİNCENZO MONTELLA, FENERBAHÇE İLE ROMA ARASINDA OYNANAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı
images

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı
images

Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı Roma aldı: Bryan Cristante sahneye çıktı
images

Kartal'ın roma planında bir zorunlu, dört hamle

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de silahlı kavgada yere düşen kadına yeniden ateş açıldı

Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı

Ünye'de sosyal tesiste çalışan pide ustası evinde ölü bulundu

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı