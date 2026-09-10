Dolar 48,4911 +0,01%
Euro 56,4625 -0,07%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.861,89 -1,33%
EUR/USD 1,1621 -0,15%
Brent Petrol 107,32 +6,04%
--°

Tribünde gölge figürüyle mesaj: Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi açılışında dikkat çekti

Fenerbahçeli taraftarlar, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma maçı öncesi Okul Açık Tribünü'nde dev, korkutucu bir koreografi sergiledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Tribünde gölge figürüyle mesaj: Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi açılışında dikkat çekti

Tribünde gölge figürüyle mesaj: Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi açılışında dikkat çekti

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında evindeki Roma karşılaşması için özel bir koreografi hazırladı. Maça ilgi yüksek oldu ve tribünler tıklım tıklım doldu.

tribünde dikkat çeken görsel:

Müsabakada hakemlerin ve iki takımın futbolcularının sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonlar kullanılarak ortaya çıkan görselde, elinde Fenerbahçe arması bulunan, korkutucu bir insan silueti yer aldı.

taraftardan net mesaj:

Tribünün en altında İngilizce olarak Fenerbahçe yeniden Avrupa’yı korkutmaya hazırlanıyor yazısı yayımlandı. Koreografi, hem görselliği hem de maç öncesi atmosfere kattığı vurgu ile dikkat çekti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, ROMA İLE OYNANAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ...

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, ROMA İLE OYNANAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı
images

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı
images

Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı Roma aldı: Bryan Cristante sahneye çıktı
images

Vincenzo Montella gözlemdeydi: Fenerbahçe-Roma randevusu protokol tribününde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe'de silahlı kavgada yere düşen kadına yeniden ateş açıldı

Sivasspor'da iki futbolcu sakatlandı: klavikula ve kaburga kırığı

Ünye'de sosyal tesiste çalışan pide ustası evinde ölü bulundu

Çorum FK Samsunspor maçı öncesi hız ve taktikle hazırlandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı