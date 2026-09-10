Tribünde gölge figürüyle mesaj: Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi açılışında dikkat çekti

Fenerbahçeli taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında evindeki Roma karşılaşması için özel bir koreografi hazırladı. Maça ilgi yüksek oldu ve tribünler tıklım tıklım doldu.

tribünde dikkat çeken görsel:

Müsabakada hakemlerin ve iki takımın futbolcularının sahaya gelişi esnasında Okul Açık Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Sarı-lacivert kartonlar kullanılarak ortaya çıkan görselde, elinde Fenerbahçe arması bulunan, korkutucu bir insan silueti yer aldı.

taraftardan net mesaj:

Tribünün en altında İngilizce olarak Fenerbahçe yeniden Avrupa’yı korkutmaya hazırlanıyor yazısı yayımlandı. Koreografi, hem görselliği hem de maç öncesi atmosfere kattığı vurgu ile dikkat çekti.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR, ROMA İLE OYNANAN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLADI.