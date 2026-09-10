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Bozüyük Hamidiye yolundaki orman yangını kontrol altına alındı

Bozüyük Hamidiye köyü yakınlarındaki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bozüyük Hamidiye yolundaki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı:

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Hamidiye Köyü köy yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sonucu uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

yetkililer bölgeyi inceledi:

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yangın bölgesine giderek yürütülen söndürme ve müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük’te yangın kontrol altına alındı

Bozüyük’te yangın kontrol altına alındı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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