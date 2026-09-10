Bozüyük Hamidiye yolundaki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı:
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Hamidiye Köyü köy yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sonucu uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
yetkililer bölgeyi inceledi:
Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yangın bölgesine giderek yürütülen söndürme ve müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.
soğutma çalışmaları sürüyor:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Bozüyük’te yangın kontrol altına alındı
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