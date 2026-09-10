Bozüyük Hamidiye yolundaki orman yangını kontrol altına alındı

Yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı:

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Hamidiye Köyü köy yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sonucu uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

yetkililer bölgeyi inceledi:

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yangın bölgesine giderek yürütülen söndürme ve müdahale çalışmalarını yerinde inceledi.

soğutma çalışmaları sürüyor:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bozüyük’te yangın kontrol altına alındı