Şükrü Saracoğlu'nda ilk yarıyı Roma aldı: Bryan Cristante sahneye çıktı

ilk yarının özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma arasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, maçın ilk bölümünde gol arayışlarını sıklaştırdı ancak konuk takımın düzenli savunma ve etkili kontra atakları sonuca gitti.

11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mason Greenwood'ün pasında topu alan Bartuğ Elmaz'ın yerden şutunu kaleci Mile Svilar kontrol etti. Bir dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta yine Svilar topu kornere çeldi.

21. dakikada Kerem'in çıkarken kaptırdığı topta Kone araya girip ceza yayı gerisinden pasını Paulo Dybala'ya gönderdi; Dybala'nın sert şutu kaleci Ederson tarafından uzaklaştırıldı.

39. dakikada ise konuk ekip öne geçti. Ceza sahası dışında sol kanatta topla ilerleyen Donyell Malen, çalımlarla sağ çaprazdaki Bryan Cristante'ye pas verdi. Cristante'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şut ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene

Teknik direktör: İsmail Kartal

Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch, Bryan Cristante, Kouadio Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen

Yedekler: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Emanuele Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Marten de Roon, Niccolo Pisilli, Rodrigo Mora, Santiago Thomas Castro

Teknik direktör: Gian Piero Gasperini

Gol: Bryan Cristante (dk. 39) (Roma)

İkinci yarıda her iki takımın taktik değişiklikleri ve olası hamleleri maçı belirleyecek; Fenerbahçe rakip yarı sahada baskısını artırarak skoru eşitlemeye çalışacak, Roma ise kontrollü oyunla üstünlüğünü korumaya yönelik adımlar atacaktır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA FENERBAHÇE, EVİNDE İTALYAN EKİBİ ROMA’YI AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK DEVRESİ KONUK TAKIMIN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.