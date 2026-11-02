Kartal Kayra'nın alacak davasında kısmi zafer: Kayserispor 7.940.511 TL ödeyecek

UÇK kararı sonrası Kayserispor’un yükü netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), eski futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ile Kayserispor arasındaki alacak davasında kararını verdi. Kurul, oyuncunun toplam 10.361.802,50 TL olarak sunduğu talebin bir kısmını reddederek kulübün ödemesi gereken tutarı belirledi.

Dosya ve taleplerin içeriği:

UÇK, 22 Ekim 2026 tarihli, 2026/233 Esas ve 2026/601 Karar sayılı dosyada Kartal Kayra’nın 2025 dönemi garanti ücretleri, aynı döneme ait maç başı ücretleri, performans bonusları ve 2023-2024 sezonuna ilişkin sözleşmeye dayandırılan vergi alacağı taleplerini inceledi. Oyuncu dosyada toplam 10.361.802,50 TL alacak talep etmişti.

Yargılama sonucunda UÇK, oyuncunun talebindeki 1.921.291,50 TL tutarındaki vergi alacağı talebini tamamen reddetti. Ayrıca sözleşmede öngörülen şartların gerçekleştiğinin ispatlanamaması gerekçesiyle 500.000 TL tutarındaki performans bonusu talebi de reddedildi.

Kararın mali boyutu ve kulüp açıklaması:

Kurulun verdiği karara göre toplam talebin 2.421.291,50 TLlik kısmı reddedilirken, kalan 7.940.511 TLlik alacak kabul edildi. Sonuç olarak Kayserispor Kulübü, eski futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz’a bu tutarı ödemeye mahkûm oldu.

Kayserispor’dan yapılan yazılı açıklamada da UÇK kararına atıfta bulunularak, futbolcunun 6 Nisan 2026 tarihinde açtığı alacak davasında mahkeme kararının söz konusu şekilde verildiği hatırlatıldı. Kulüp açıklamasında kabul edilen ve reddedilen tutarlar ile kararın detayları net bir biçimde yer aldı.

Kararın sonrası ödeme ve itiraz süreçlerine ilişkin teknik ayrıntılar dosya kapsamında ele alınacak; tarafların yasal hakları saklı kalmak üzere karar resmi olarak tebliğ edildiğinde takip süreci başlayacak.

KAYSERİSPOR KULÜBÜ, ESKİ FUTBOLCUSU KARTAL KAYRA YILMAZ'A 7 MİLYON 940 BİN 511 TL BORÇLU ÇIKTI.