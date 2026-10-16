Gıda güvenliği için 220 işletmede eş zamanlı et denetimi

Denetim kapsamı ve amaç:

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 17 ilçe müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde 220 işletmede eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Çalışmanın temel hedefi halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaktır.

Alınan numuneler ve analiz hedefleri:

Kıyma, kasap köftesi, sucuk, kebap, döner ve benzeri hazırlanmış et karışımlarından alınan numuneler, et türü tayini ve yabancı doku aranması amaçlarıyla Bakanlık laboratuvarlarına gönderildi. Numuneler üzerinde yapılacak analizlerle ürünlerin içeriği ve olası uygunsuzluklar tespit edilecek.

Yerinde inceleme ve yaptırım süreci:

Denetimlere Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özgür Özcan ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Abdülaziz Yıldırım de katılarak işletmelerde incelemelerde bulundu. Analiz sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İl müdürlüğü, halk sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini açıkladı.

BURSA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE 17 İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN EKİPLERİ, ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIŞI VE ÜRETİMİ YAPAN 220 İŞLETMEDE EŞ ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. KIYMA, KÖFTE, SUCUK, KEBAP VE DÖNER GİBİ ÜRÜNLERDEN ALINAN NUMUNELER, ET TÜRÜ TAYİNİ VE YABANCI DOKU ARANMASI AMACIYLA BAKANLIK LABORATUVARLARINA GÖNDERİLDİ.