Afetlerde ilk müdahaleyi yapacak ekip akreditasyon için zorlu eğitimden geçiyor

Hazırlık çalışmaları sürüyor:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 30 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından kasım ayında düzenlenecek akreditasyon sınavı öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Ekip, olası afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale edebilmek için sahada uygulamalı çalışmalar yürütüyor.

Tatbikat ve uygulamalı eğitimler:

Ekibin yürüttüğü tatbikatlar zorlu arazi şartlarında gerçekleştiriliyor. Uygulamalı eğitimlerde ekip içi koordinasyon, görev dağılımı ve saha pratiği ön plana çıkarılıyor; amaç, gerçek olaylara yakın koşullarda yetkinliği artırmak.

Akreditasyon sürecine hazırlık:

Akreditasyon süreci, ekibin afete müdahale kapasitesinin belgelendirileceği önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Kasım ayında yapılacak sınav öncesi yürütülen çalışmalarda ekip, sınav gerekliliklerine uyum sağlamak için değerlendirme ve tekrar tatbikatlarla kendini hazır hale getiriyor.

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN 30 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ, AFAD TARAFINDAN KASIM AYINDA DÜZENLENECEK AKREDİTASYON SINAVI ÖNCESİNDE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.