Beş ilde DSİ 22. Bölge Müdürlüğü çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi

Toplantı ve katılımcılar:

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki çalışmalar, bölge genelinde düzenlenen bir değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıya DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi başkanlık etti; bölge müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Yürütülen işler ve performans programı:

Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde süren projelerin son durumu ayrı ayrı değerlendirildi. Toplantıda ayrıca performans programında yer alan işler ayrıntılı şekilde istişare edilerek mevcut ilerleme ve öncelikler ele alındı.

Taşkın riski ve alınacak önlemler:

Bölgede etkili olan yağmur ve dolu yağışları sonrası taşkın riskine karşı alınabilecek önlemler gündeme getirildi. Katılımcılar, yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak risk yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesinin gerekliliğini belirtti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

DSİ’NİN 5 İLDEKİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ