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Samsun itfaiye istasyonunda saklanan maymun ekipleri zorladı

Samsun'da sokakta görülen maymun, itfaiye ekiplerince yakalanıp istasyona götürüldü; aracın altına saklandı, yeniden yakalanıp Doğa Koruma'ya teslim edildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun itfaiye istasyonunda saklanan maymun ekipleri zorladı

olayın özeti:

İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede yapılan arama sonucu Kıran Mahallesi'nde bir binada bir maymun yakaladı.

istasyonda yaşananlar:

Yakalanan maymun, itfaiye istasyonuna götürüldükten sonra burada paniğe kapılarak itfaiye aracının altına saklandı. Ekipler, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi; müdahaleler sonucunda maymun yeniden yakalandı ve kontrol altına alındı.

teslim süreci:

Güvenlik ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra maymun, yetkili kurumlara devredilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında itfaiye personelinin hızlı müdahalesi sayesinde çevre güvenliği sağlandı ve hayvan yetkililere ulaştırıldı.

Olay, bölge halkının hassasiyetiyle bildirilen ihbarların ekip koordinasyonu ve hızlı müdahalesiyle sonuçlanırken, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların profesyonel ekipleri bilgilendirmesinin önemine dikkat çekti.

İTFAİYE PERSONELİ, MAYMUN İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

İTFAİYE PERSONELİ, MAYMUN İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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