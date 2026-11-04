Samsun itfaiye istasyonunda saklanan maymun ekipleri zorladı

olayın özeti:

İlkadım ilçesinin Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgede yapılan arama sonucu Kıran Mahallesi'nde bir binada bir maymun yakaladı.

istasyonda yaşananlar:

Yakalanan maymun, itfaiye istasyonuna götürüldükten sonra burada paniğe kapılarak itfaiye aracının altına saklandı. Ekipler, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraş verdi; müdahaleler sonucunda maymun yeniden yakalandı ve kontrol altına alındı.

teslim süreci:

Güvenlik ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra maymun, yetkili kurumlara devredilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında itfaiye personelinin hızlı müdahalesi sayesinde çevre güvenliği sağlandı ve hayvan yetkililere ulaştırıldı.

Olay, bölge halkının hassasiyetiyle bildirilen ihbarların ekip koordinasyonu ve hızlı müdahalesiyle sonuçlanırken, yetkililer benzer durumlarda vatandaşların profesyonel ekipleri bilgilendirmesinin önemine dikkat çekti.

İTFAİYE PERSONELİ, MAYMUN İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.