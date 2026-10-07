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Samsun sahillerine vuran çuvallardaki beyaz madde guar gum çıktı

Atakum ve Çarşamba sahillerinde ağustos sonunda bulunan yaklaşık 800 kilogramlık çuvalların içeriği, üniversite analizleriyle bitkisel lif guar gum olarak tespit edildi; malzeme lisanslı firma ile bertaraf edilecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun sahillerine vuran çuvallardaki beyaz madde guar gum çıktı

Bölgede görülen çuvalların tespit edilmesi:

Samsun'un Atakum ve Çarşamba ilçelerinde, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde deniz yoluyla sahile vuran ve içeriği ilk etapta belirlenemeyen çuvallar çevrede endişe yarattı. İncesu Plajı, Yeşilyurt AVM sahili ile Yalı Mahallesi ve Costal sahillerine vuran çuvalların toplam ağırlığı yaklaşık 800 kilogram olarak değerlendirildi.

Bölgeye ulaşan Samsun AFAD Müdürlüğü ekipleri, kıyıda geniş kapsamlı kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri yaptı. Yapılan ölçümlerde kıyıya vuran maddede herhangi bir kimyasal veya radyoaktif unsur tespit edilmedi; çuvallar, sızıntı veya döküntü riskine karşı uygun alanlara taşındı.

Numune alma ve analiz süreci:

Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çuvallardan numuneler alarak maddenin içeriğinin ve özelliklerinin belirlenmesi için çalışmalar başlattı. Alınan numuneler analiz edilmek üzere Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümlerine gönderildi.

Analiz sonuçları ve madde tanımı:

Her iki üniversitede yapılan analizler sonucunda kıyıya vuran maddenin guar gum ile uyumlu olduğu belirlendi. Guar gum, guar bitkisinin tohumlarından elde edilen, bitkisel ve suda çözünebilen doğal bir lif olarak tanımlanıyor. Kaynağı ve deniz yoluyla nasıl taşındığı olay raporunda belirtilmese de maddenin başta gıda ve kozmetik sektörleri olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanım alanı bulunduğu bildirildi.

Analizler, bölge çevresinde acil bir sağlık riski oluşturmadığını gösterirken yetkililer, sahile vuran malzemenin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edileceğini açıkladı.

Bertaraf ve yasal süreç:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, söz konusu malzemenin 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun şekilde yok edilmesi için çevre lisanslı bir firma ile mutabakat sağlandı. İlgili kurumlar, bertaraf işlemlerinin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi ve sahildeki temizlik çalışmaları kontrol altında sürdürülecek.

SAMSUN&#039;UN ATAKUM VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE AĞUSTOS AYINDA SAHİLE VURAN VE İÇERİĞİ İLK ETAPTA...

SAMSUN'UN ATAKUM VE ÇARŞAMBA İLÇELERİNDE AĞUSTOS AYINDA SAHİLE VURAN VE İÇERİĞİ İLK ETAPTA BELİRLENEMEYEN YAKLAŞIK 800 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ ÇUVALLARIN İÇERİSİNDEKİ MADDENİN, YAPILAN ANALİZLER SONUCUNDA GUAR GUM İLE UYUMLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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