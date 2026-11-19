Koliva Hamamizade'de Karadeniz ezgileriyle coştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Koliva Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Grup, seslendirdiği yöresel türküler ve sevilen eserlerle salonu dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahne performansı ve repertuar:

Koliva, Karadeniz ezgilerini kendine özgü yorumları ve canlı sahne performansıyla sundu. Repertuarda yer alan hem yöresel türkülerin hem de grubun sevilen parçalarının dengeli seçimi, konser boyunca ritim ve melodik zenginlik sağladı; sahne hâkimiyeti ve yorum gücü izleyicilerin beğenisini kazandı.

Salon atmosferi ve izleyici tepkisi:

Katılımcılar türkülere eşlik ederek konser boyunca coşku gösterdi, alkışlar ve tempo salonu sardı. Etkinlik, belediyenin kültürel programının canlı örneklerinden biri olarak kayda geçti ve yerel müziğe olan ilginin güçlü biçimde devam ettiğini gösterdi.

HAMAMİZADE İHSAN BEY KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KARADENİZ MÜZİĞİNİN SEVİLEN GRUPLARINDAN KOLİVA, SESLENDİRDİĞİ YÖRESEL TÜRKÜLER VE SEVİLEN ESERLERLE SALONU DOLDURAN SANATSEVERLERE MÜZİK ZİYAFETİ SUNDU.