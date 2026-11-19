Sultanhisar'da genç kuşaklara folklor mirası aktarılacak

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya tarafından duyurulan halk oyunları kursu, yerel gelenekleri koruma ve gençlere aktarma amacıyla düzenleniyor. Kurs, S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından organize edilecek ve bölge kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Kurs takvimi ve uygulama detayları:

Program 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak olup, eğitimler her hafta pazartesi günleri 20.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Derslerde, sahne çalışmaları ve yöresel koreografi uygulamaları gibi pratik odaklı etkinlikler planlanıyor.

eğitmenler ve amaç:

Eğitmen kadrosunda Nazilli Folklor Derneği (NAZFOLK) eğitmeni Necdet Pekel ile Serkan Eker ve Pelin Baskın yer alacak. Kursun öncelikli amacı, geleneksel halk oyunlarını öğretmek ve kültürel değerlerin sürekliliğini sağlamak olarak açıklandı.

Organizasyon sorumluları, kursun katılımcılara hem teknik beceri kazandırmayı hem de yerel kimliğin güçlenmesine katkı sunmayı amaçladığını belirtiyor. Ayrıca, kontenjanın sınırlı olduğu vurgulanarak ilgilenenlerin zamanında başvurmasının önemi hatırlatıldı.

SULTANHİSAR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA, GELENEKSEL KÜLTÜRÜ YAŞATMAK VE HALK OYUNLARINI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA HALK OYUNLARI KURSU DÜZENLENECEĞİNİ DUYURDU.