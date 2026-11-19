Van mutfağı restoran vitriniyle yeniden keşfediliyor

Van, zengin ürün çeşitliliği ve kendine özgü tarifleriyle tarih boyunca evlerde yaşatılan bir mutfak kültürüne sahipti. Ancak son 8 yılda bu geleneksel lezzetler, yerel işletmelerin öncülüğünde restoranlara taşınarak hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle keledoş ve helise gibi coğrafi işaretle tescillenmiş yiyecekler, kentin gastronomi profilini genişletti.

Yöresel yemeklerin menülerde görünür hale gelmesiyle Van, sadece meşhur kahvaltısıyla değil, öğün yemekleriyle de öne çıkmaya başladı. Bu süreç, hem şehir dışından gelen turistler için yeni tat deneyimleri sundu hem de yerel üretimin değerini artırdı.

Tescil ve görünürlük:

Keledoş ve helise gibi yemeklerin coğrafi işaretle tescillenmesi, Van mutfağının tanınırlığını artıran somut adımlardan biri oldu. Bu tescil, yemeklerin kültürel miras olarak korunmasına ve pazarlanmasına katkı sağlıyor. Yerel işletmeler, bu tescilli ürünleri menülerine dahil ederek misafirlere özgün tatlar sunuyor.

İHA muhabirine konuşan Şef Erkan Yıldız, Van mutfağının ürün çeşitliliğine dikkat çekerek geçmişte bu yemeklerin evlerde kaldığını, ancak son yıllarda mekanlarda tanıtılmaya başlandığını söyledi. Yıldız şöyle konuştu: "Mutfağımızın çeşitliliği aslında oldukça fazla. Ancak geçmişte bu yemekleri yerel restoranlarda yeterince sunmuyorduk. Biz de gelen talepler doğrultusunda bu yemekleri mekanlarda hazırlayarak insanlara tattırmaya başladık. Özellikle şehir dışından ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, başta coğrafi işaret tescilli Keledoş başta olmak üzere yöresel yemeklerimizin tadına baktıklarında gerçekten hayran kalıyorlar. Biz de bu değerleri yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz."

Geleneksel pişirme ve hizmet anlayışı:

Yöresel tariflerde geleneksel pişirme yöntemlerinin korunması, lezzetin sürekliliği açısından önem taşıyor. Yıldız bu konuya da değinerek, "Böylece yemeğin lezzetinin çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Gerçekten de ağır ateşte pişen yemeklerin lezzeti farklı oluyor" ifadelerini kullandı. Restoranlar, farklı pişirme teknikleri ve servis yaklaşımlarıyla ev yemeklerini profesyonel mutfaklara taşıyor.

İşletmelerde keledoş, helise ve acem köftesi başta olmak üzere birçok yöresel yemek menüye alınıyor. Her işletme kendi konseptine uygun olarak bu yemekleri değerlendirip tanıtım stratejileri geliştiriyor; bunun sonucunda ziyaretçilere Van mutfağının zenginliği daha iyi aktarılıyor.

Yıldız ayrıca son 8 yılda Van mutfağında önemli bir canlanma yaşandığını belirterek, bu sürecin yalnızca işletmelerin çabasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı: "Son 8 yılda Van mutfağı inanılmaz bir sıçrama yaşadı. Bizim gibi işletmelerin yöresel yemekleri hazırlayıp tanıtmasının bu konuda büyük ses getirdiğine inanıyorum. Ancak sadece bununla yetinmemek gerekiyor. İlgili kurumların ve paydaşların da Van mutfağına, Van gastronomisine destek vermesi, çeşitli fuar ve organizasyonlarla bu değerlerin hem ülke çapında hem de dünya genelinde tanıtılması gerekiyor."

Sonuç olarak, Van'ın gastronomik potansiyeli yerel inisiyatiflerle görünür hale gelirken, kalıcı başarı için kurum desteği, pazarlama yatırımları ve turizm işbirlikleri gerekiyor. Bu destekler sağlandığında Van, kahvaltısıyla başladığı gastronomi ününü yöresel yemekleriyle de güçlendirerek daha geniş kitlelere ulaşabilir.

VAN'IN GEÇMİŞTE DAHA ÇOK EVLERDE YAŞATILAN ZENGİN YEMEK KÜLTÜRÜ, SON 8 YILDA YÖRESEL LEZZETLERİN FARKLI MEKANLARDA TANITILMASIYLA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI.