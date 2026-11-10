Samsun'da 10 kasım: Atatürk'ü anma törenleri anıttan AKM'ye taşındı

Samsun'da 10 Kasım anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Samsun'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Günün resmi programı Onur Anıtı'nda başlayan törenle açıldı; anma, kentte düzenlenen kültürel etkinliklerle sürdü.

Anıt töreni ve valinin mesajı:

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Alper anıta çelenk bıraktı. Tören katılımcıları 09.05'te saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aziz Atatürk, ilk adımını 19 Mayıs 1919’da, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun’umuzda attığınız Milli Mücadele’yi aziz milletimizle birlikte her safhası kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırarak ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesi doğrultusunda kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, bugün de büyük bir millet ve devlet olmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizi köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlığın bir umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm gücümüzle çalışacağımıza ve Türkiye Cumhuriyetini çok daha aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Milli Mücadele’mizin ve Büyük Taarruz’un Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını, gazi milletvekillerimizi, ordumuzun kahraman askerlerini, asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi, İstiklal Madalyalı Samsun Mavnacılar Loncası’nın yiğit ve kahraman evlatlarını, Samsunlu Milli Mücadele kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet, makamınız âli olsun"

Kültürel etkinlikler ve sergi:

Anıt töreninin ardından anma programı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Salonda devam etti. AKM Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu; sergi açılışının ardından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oratoryosu sahnelendi ve program burada tamamlandı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88'NCİ YIL DÖNÜMÜNDE SAMSUN'DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İLE ANILDI.