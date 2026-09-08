Dolar 48,4545 +0,04%
Euro 56,3615 +0,18%
Bist 14.147,70 -0,03%
Altın Gram 6.929,78 -0,63%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,54 +1,31%
--°

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda satışa hazırlanırken yakalanan 14 bin doldurulmuş makaron ve 23 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:35

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 14:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen kaçak sigara ve tütün üretimine yönelik bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, kaçak ürünlerin paketlenip dağıtıma hazırlanmış olduğu değerlendirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı değerlendirilen 1 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda ele geçirilen ürünlerin dağıtıma çıkmadan önce engellendiği bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 14 BİN ADET...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 14 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON SİGARA İLE 23 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama
images

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor
images

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları
images

Himalayalar'dan kopan buzul sonrası Nepal'de can kaybı 1.357'ye çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda acil tedbir talebi: öğretmenlerin büyük çoğunluğu akran zorbalığına tanık oluyor

Sakarya'da bilinç açıkken gerçekleştirilen ilk bölgesel anesteziyle meme koruyucu cerrahi

Konya'da 31 ilçede okul bahçe görevlisi uygulaması hayata geçiyor

Sağlam raporu çelişkisi: Koçlar Apartmanı davasında denetim iddiaları

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı