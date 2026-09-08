Samsun'da apartman dairesine düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve tütün ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen kaçak sigara ve tütün üretimine yönelik bir apartman dairesine operasyon düzenledi.

operasyonun ayrıntıları:

Operasyonu, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, kaçak ürünlerin paketlenip dağıtıma hazırlanmış olduğu değerlendirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada 14 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 23 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaçak ürünleri piyasaya sürmeye hazırlandığı değerlendirilen 1 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucunda ele geçirilen ürünlerin dağıtıma çıkmadan önce engellendiği bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZERE HAZIRLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 14 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON SİGARA İLE 23 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.