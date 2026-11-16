Samsun'da aranan uyuşturucu hükümlüsü adliyede tutuklandı

Samsun'da aranan şüphelinin yakalanması

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Çalışmanın ayrıntıları:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu Ö.B. yakalandı.

Adli süreç:

Ö.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN HAKKINDA 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN Ö.B., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK TUTUKLANDI.