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Samsun'da aranan uyuşturucu hükümlüsü adliyede tutuklandı

Tekkeköy'de uyuşturucudan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., polis tarafından yakalandı; adli işlemler sonrası tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 15:01

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da aranan uyuşturucu hükümlüsü adliyede tutuklandı

Samsun'da aranan şüphelinin yakalanması

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Çalışmanın ayrıntıları:

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu Ö.B. yakalandı.

Adli süreç:

Ö.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN HAKKINDA 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

SAMSUN’UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN HAKKINDA 2 YIL 1 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN Ö.B., POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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