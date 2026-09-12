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Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

Canik'te tramvay hattı sondajında 40 metre derinlikten çıkan, yanıcılık değeri zaman zaman 90’a ulaşan gaz için AFAD KBRN ölçüm ve izleme yapıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

olayın gelişimi:

Samsun’un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, Samsun Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için yürütülen zemin etüdü sondaj çalışmasında iki gün önce yaklaşık 40 metre derinlikte bir gaz çıkışı fark edildi. İlk saha ölçümlerinde gazın yanıcılık değerinin zaman zaman 90 seviyelerine kadar yükseldiği tespit edildi. Durum üzerine çalışma alanında güvenlik önlemleri artırılarak, bölge kontrol altına alındı.

ekiplerin müdahalesi:

Gaz çıkışının devam etmesi nedeniyle Ankara’dan gelen AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi bölgede çeşitli ölçümler gerçekleştirdi. Ekipler, alanda gazın yoğunluğunu ve yanıcılık parametrelerini ölçerek risk değerlendirmesi yaptı ve sahada güvenlik şeritleri ile çalışma düzenini sağladı.

izleme ve olası adımlar:

Bölgedeki gaz seviyeleri, ekiplerin çalışması sonrası düzenli olarak, 3 saat aralıklarla takip ediliyor. AFAD yetkilileri, ölçümlerde yanıcılık değerlerinin zaman zaman 90 seviyesine çıktığını doğruladı ve olayın 2-3 gün daha izleneceğini bildirdi. Gaz çıkışının devam etmesi halinde Ankara’dan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Sondaj sırasında ortaya çıkan gazın metan olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor; bu nedenle hem iş güvenliği hem de çevresel risk açısından kontrollü izleme sürdürülüyor. Yetkililer, alandaki çalışmalara ilişkin yeni bir değerlendirme yapıldığında kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

GAZIN İNCELENMESİ AMACIYLA ANKARA AFAD’DAN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) EKİBİ...

GAZIN İNCELENMESİ AMACIYLA ANKARA AFAD’DAN KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER (KBRN) EKİBİ SAMSUN’A GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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