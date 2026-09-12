Gönüller tribünde: Denizli İdman Yurdu tüm kenti ücretsiz maça çağırıyor

Denizli İdman Yurdu Spor Kulübü, Nesine 3. Lig’deki karşılaşmasında Bursa Yıldırımspor ile kozlarını paylaşacak ve tüm şehir sakinlerini maça davet etti. Kulübün yaptığı duyuruda, karşılaşmanın 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacağı ve girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi.

maça ilişkin bilgiler:

Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek maçta takımın kentten güçlü bir destek beklediği vurgulandı. Kulüp, taraftarların tribünlerde yer almasının hem moral hem de saha performansı üzerinde etkili olacağını hatırlattı. Girişlerin ücretsiz olması, maçın herkese açık olmasını sağlıyor.

tribün desteğinin önemi:

Kulüp duyurusunda, şehrin takımına sahip çıkmasının önemine dikkat çekildi. Ev sahibi tribünlerin dolu olması, takımın motivasyonunu artırırken maç atmosferini de güçlendirir. Denizli İdman Yurdu, bütün vatandaşları takımlarını yalnız bırakmamaya çağırdı.

Bu davet, hem sportif bir mücadeleye destek verme hem de yerel dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyor. Taraftarların maç saatinden önce stadyuma gelmesi ve kulübün çağrısına uyması bekleniyor.

NESİNE 3. LİG’DE MÜCADELE EDEN DENİZLİ İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ, BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI ÖNCESİNDE TÜM DENİZLİ HALKINI TRİBÜNLERE DAVET ETTİ.