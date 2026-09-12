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Muğla'yı sırtlayan genç milli Sıla Aleyna şampiyonada derece peşinde

Muğla'da düzenlenen Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi, kentini dereceye taşıma hedefiyle mücadele ediyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğla'yı sırtlayan genç milli Sıla Aleyna şampiyonada derece peşinde

Muğla'da düzenlenen şampiyonada Sıla Aleyna öne çıkıyor

Muğla ev sahipliğinde 10-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Hemsball Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor. Farklı illerden gelen sporcular, şampiyonada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

Müsabakalarda dikkat çeken performans:

Muğla adına yarışan milli sporcu Sıla Aleyna Çelebi, turnuvadaki performansıyla izleyicilerin ve takımının dikkatini çekti. Sahadaki soğukkanlılığı, mücadele azmi ve maç içindeki kararlarıyla öne çıkan Sıla, kent adına iyi bir temsil sergiliyor.

Gençlere örnek olan azim:

Sıla Aleyna'nın müsabakalardaki kararlı duruşu ve spora olan bağlılığı, genç sporcular için örnek olarak niteleniyor. Yerel yetkililer, spor camiası ve seyirciler milli sporcuya destek veriyor; takım arkadaşları da performansını takdir ediyor.

Şampiyonanın son günü olan 13 Eylül'de yapılacak müsabakaların ardından başarı sıraları netleşecek. Muğla'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, kentte spor kültürünü ve genç yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlamaya devam ediyor.

MİLLİ SPORCU SILA ALEYNA ÇELEBİ, HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MUĞLA’YI TEMSİL...

MİLLİ SPORCU SILA ALEYNA ÇELEBİ, HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MUĞLA’YI TEMSİL EDİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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