Samsun'da yollar doldu taştı: cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterileri

Samsun'da karşılanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesinin resmi açılışı ile gençlerle buluşma programı için kente geldi. Gelişi sırasında kent merkezine doğru ilerleyen kortej güzergâhı boyunca toplanan vatandaşlar, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Yol güzergâhında ilgi:

Rize'den hareket ederek Samsun-Çarşamba Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile şehir merkezine geçti. Yol boyunca bekleyen kalabalık, aracın geçtiği noktaları doldurarak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan'ın yanıtı ve teşekkürleri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisine el sallayarak karşılık verdi ve destek için bekleyenlere teşekkür etti. Karşılama, hem açılış töreninin hem de gençlerle yapılacak programın dikkat çeken anlarından biri olarak kaydedildi.

Gelişme boyunca güvenlik ve protokol düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilen karşılama, kentin çeşitli noktalarından gelen destek gösterileriyle sürdü. Vatandaşların ilgisi, etkinlik takviminin başlangıcına canlı bir görüntü ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli