LC Waikiki ve TEGV'den oyunla duygularını keşfeden çocuklar için yeni eğitim yolculuğu

Program tanıtımı:

LC Waikiki ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle hayata geçirilen Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı, TEGV Zeyrek Öğrenim Birimi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Program, deneyim ve oyun temelli öğrenme yöntemleriyle çocukların sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini yaşlarına uygun biçimde geliştirmeyi hedefliyor. Uygulamanın hedefi, üç yıl içinde 22 şehirdeki 30 TEGV etkinlik noktasında 27 bin çocuğa ulaşmak.

Araştırma bulguları:

Program geliştirilirken referans alınan veriler, çocukların hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. LC Waikiki’nin FutureBright iş birliğiyle yürütülen “Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişiminde Destek İhtiyaçları Araştırması” 12 ilde 911 ebeveynle gerçekleştirildi. Araştırmaya göre ebeveynlerin %51’i çocuklarının kendilerini tanıtırken sevdikleri oyun ve etkinliklerden söz ettiğini, duygularından söz eden çocukların oranının ise %18 civarında kaldığını belirtiyor.

Duygu ifade biçimlerindeki farklılıklar:

Araştırma, çocukların olumlu ve olumsuz duyguları tanıma ve ifade etme biçimlerinin farklılaştığını gösteriyor. Ebeveynlerin %85’i çocuklarının sevindiklerinde hem duygu hem de nedenini anlattığını söylerken, öfkelendiklerinde bunu açıklayabildiğini belirtenlerin oranı %63’e düşüyor. Öfkenin nedenini açıklama oranı kız çocuklarında %68, erkek çocuklarında %57 olarak ölçüldü.

Duyguları yönetme, sakinleşme ve ekran kullanımı:

Ebeveyn değerlendirmelerine göre her 10 çocuktan 3’ü öfke veya hayal kırıklığı yaşadığında sakinleşmekte zorlanıyor, ağlıyor ya da yüksek tepki veriyor. Olumsuz bir durumla karşılaştığında yaşananları konuşmak istemeyen çocukların oranı %29. Ekran kullanım süreleriyle sakinleşme biçimleri arasında belirgin farklılıklar gözlendi: günde bir saatten az ekran kullanan çocukların %34’ü konuşarak sakinleşirken, günde dört saat ve üzerinde ekran kullananlarda bu oran %14’e iniyor.

Sosyal ilişkiler ve zorbalık:

Anlaşmazlık çözme becerileri de araştırmada öne çıkan başlıklar arasında. Yaklaşık her dört çocuktan biri bir anlaşmazlıkta iki tarafın da kabul edebileceği çözüm öneriyor. Çocukların %32’si kendi isteğini veya rahatsızlığının nedenini anlatmayı tercih ederken, %31 konuşmayı ya da oyunu bırakarak ortamdan uzaklaşıyor. Yüzde 21 çözüm için yetişkinden yardım isterken, karşısındakinin ne istediğini anlamaya çalışanların oranı %17 olarak ölçüldü.

Akran zorbalığına ilişkin FutureBright’ın 2025 yılında gerçekleştirdiği araştırma da önemli veriler sunuyor: 1.211 ebeveynle yapılan çalışmada ebeveynlerin %23’ü çocuklarının akran zorbalığına uğradığını, %50’si ise çevrelerinde zorbalığa tanıklık ettiklerini bildiriyor. Bu veriler, duyguları tanıma ve ifade etme, farklı bakış açılarını anlama ve destek arama becerilerinin erken dönemde güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Programın yapısı:

Yaşamsal Gelişim Yolculuğu, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan çocuklara yönelik üç aşamalı bir yapı üzerine kuruldu. Program her yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçlarını gözetiyor ve bir önceki aşamada edinilen becerilerin üzerine yeni kazanımlar ekliyor. Katılımı aktif kılan yöntemler; oyunlar, grup çalışmaları, canlandırmalar ve deneyim paylaşımı olarak belirleniyor.

Her yaş grubuna özel aşamalar:

Keşif Programı birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin kendilerini tanımalarına odaklanıyor; sürecin sonunda çocuklar kişisel kazanımlarını yansıtan Öz Keşif Müzesi oluşturuyor. Deneyim Programı (üçüncü ve dördüncü sınıflar) çocukların deneyimlerini değerlendirmelerine ve gelişim alanlarını fark etmelerine olanak tanıyor; dönemin sonunda hazırlanan Deneyim Haritası ile öğrenme yolculukları somutlaştırılıyor. Ufuk Programı ise beşinci-sekizinci sınıf öğrencilerinin toplumsal sorumluluk bilinci kazanmasını amaçlıyor; bu aşamada ekipler halinde geliştirilen sosyal fayda projeleri Sosyal Faydamız başlığı altında paylaşılıyor.

Uygulama hedefleri ve ortaklık:

Program kapsamında etkinliklerin 22 şehirdeki 30 TEGV etkinlik noktasında uygulanması ve üç yılın sonunda 27 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. LC Waikiki, çocuklarla kurduğu bağı ürünlerin ötesine taşıma ve uzun vadeli sosyal fayda yaratma hedefiyle bu projeyi destekliyor.

Sinem Akgül (LC Waikiki): "LC Waikiki olarak ‘İyi giyinmek herkesin hakkı’ anlayışımızı, çocukların kendilerini iyi hissetme, düşüncelerini özgürce ifade edebilme ve farklılıklarıyla kabul görme hakkını da kapsayan bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü çocukların kendilerini tanımaları, duygularını ifade edebilmeleri, yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları temel beceriler arasında yer alıyor. Günümüzün giderek karmaşıklaşan dünyasında çocukların karşılaştıkları zorluklarla baş edebilmeleri, farklılıklara saygı duymaları ve davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini kavrayabilmeleri de büyük önem taşıyor. TEGV ile hayata geçirdiğimiz Yaşamsal Gelişim Yolculuğu Eğitim Programı’yla çocukların bu alanlarda güçlenmelerini desteklemeyi ve toplumsal yaşama duyarlılıkla yaklaşan bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Çocukların bugün kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları için yapılan her yatırımın değerli olduğuna inanıyoruz."

Sait Tosyalı (TEGV): "'Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir' vizyonuyla 31 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında çocukları nitelikli eğitimle buluşturuyoruz. Bu birikimle biliyoruz ki eğitim, bir çocuğun yalnızca bugününü değil, bütün yaşamını değiştiriyor. Karnede görünmeyen ama hayatın her döneminde ihtiyaç duyulan beceriler var: Kendini tanımak, duygularını ifade etmek, sorunlar karşısında çözüm üretebilmek. Bu beceriler yetişkinlikteki eğitim, iş ve sosyal yaşama da uzanıyor. Yaşamsal Gelişim Yolculuğu ile çocukların duygularını yönetebilen, sağlıklı ilişkiler kuran, sorumlu kararlar alan ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesini destekliyoruz. Bugün atılan gelişim adımlarının, yarınlara uzanan büyük değişimlerin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bu yolculukta yanımızda olup çocuklarımızın geleceğine değer katan LC Waikiki’ye yürekten teşekkür ederiz."

Program, araştırma bulgularıyla belirlenen ihtiyaçlara doğrudan cevap vermeyi amaçlayarak çocukların duygularını tanımalarını, ifade etmelerini ve sosyal ilişkilerdeki becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Erken yaşta sunulan bu tür desteklerin, çocukların ileriki yaşamındaki eğitim, iş ve sosyal ilişkilerinde kalıcı etkiler yaratması bekleniyor.

LC WAİKİKİ VE TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV) İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN YAŞAMSAL GELİŞİM YOLCULUĞU EĞİTİM PROGRAMI, TEGV ZEYREK ÖĞRENİM BİRİMİ'NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE TANITILDI.