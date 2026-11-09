Samsun'da ev baskınında çok sayıda sentetik hap ele geçirildi, üç kişi yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında E.K. (27), K.C. (32) ve G.M. (39) adlı kişiler bulunuyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmanın parçası olduğunu bildirdi ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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