Destici'nin KKTC ziyareti: Demokrat Parti lideriyle buluştu

Destici'nin KKTC ziyareti ve görüşmenin özeti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi ve Demokrat Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Demokrat Parti Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

görüşmenin yapısı ve atmosferi:

Toplantı samimi bir atmosferde gerçekleşti. Taraflar, iki partinin ilişkileri ve bölgesel konular çerçevesinde görüşlerini paylaştı. Görüşmede resmi bir protokol açıklaması yer almasa da, karşılıklı diyalogun ön plana çıktığı gözlendi.

tarafların değerlendirmeleri:

Fikri Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Destici'ye nazik ziyareti ve gerçekleşen görüşme için teşekkür etti. Mustafa Destici ise temaslarının önemine işaret ederek, görüş alışverişinin iki taraf için faydalı olduğunu belirtti.

Gerçekleşen ziyaret, siyasi düzeyde sürdürülen iletişimin devamına işaret ediyor ve iki partinin karşılıklı temasıyla ilgili değerlendirmelerin gündemde kalacağı anlaşılıyor.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ KKTC’DE DEMOKRAT PARTİ’YE ZİYARET ETTİ