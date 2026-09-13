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Samsun’da iki otomobile çarpıp bahçe duvarına saplanan araçta üç kişi yaralandı

İlkadım'da Ihlamur Bulvarı'nda meydana gelen kazada 55 AOT 343 plakalı araç iki otomobile çarpıp bahçe duvarına çarptı; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun’da iki otomobile çarpıp bahçe duvarına saplanan araçta üç kişi yaralandı

Olayın seyri:

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Karadaş yönetimindeki 55 AOT 343 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halinde olan 55 BCG 07 plakalı araçla temas etti.

çarpışmanın detayları:

İlk çarpışmanın ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 55 AOT 343 plakalı araç savruldu. Araç, yol kenarında park halinde bulunan 61 VU 708 plakalı otomobile çarpıp kaldırımdan aşarak bir iş yerinin önündeki bahçe duvarına çarptı.

yaralılara müdahale ve soruşturma:

Kazada aynı araçta bulunan sürücü Murat Karadaş ile yolcular Emre Alkan ve Ferdi Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpmanın neden olduğu maddi hasar dikkat çekerken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi ve kaza ile ilgili delil toplama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

SAMSUN’DA BİR OTOMOBİLE VE ARDINDAN YOL KENARINDAKİ OTOMOBİLE ÇARPIP KALDIRIMDAN AŞARAK İŞ...

SAMSUN’DA BİR OTOMOBİLE VE ARDINDAN YOL KENARINDAKİ OTOMOBİLE ÇARPIP KALDIRIMDAN AŞARAK İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ BAHÇE DUVARINA ÇARPAN ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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