Samsun'da ışıklarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya suv çarpmasıyla yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Sudenur B.'ye, Ömer F. idaresindeki 55 AFB 229 plakalı suv aracın çarptı.

Kaza yeri ve taraflar:

Kaza, yayaların yoğun olarak kullandığı bir kavşakta gerçekleşti. Olayda adı verilen yaya ile sürücü arasında, kazanın meydana geldiği nokta ve araç plakası olarak 55 AFB 229 bilgileri ön plana çıktı.

ilk müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine ilk olarak motosikletli sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAMSUN’DA TRAFİK IŞIKLARINDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA SUV ARAÇ ÇARPTI. YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI.