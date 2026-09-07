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Samsun'da kapıya bağlanan pastırma poşeti çalındı

Samsun'da fırın kapısına bırakılan yaklaşık 300 gram pastırma, kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından alındı; görüntüler iş yerinin kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da kapıya bağlanan pastırma poşeti çalındı

Olayın ayrıntıları:

Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir fırında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, pide yaptırmak için fırın kapısına bırakılan yaklaşık 300 gram pastırma içeren poşet çalındı. Müşteri, işyeri henüz açılmadığı için pastırmayı kapıya bağlayıp evine gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen çalışanlar poşetin yerinde olmadığını fark etti ve durumu müşteriye bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, çevreden geçen bir kadının kapıya bağlı poşeti alarak uzaklaştığını tespit etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırın çalışanının açıklaması:

Fırın çalışanı Muhammet Terzi, benzer olayların daha önce de yaşandığını belirterek iş yerine güvenlik kamerası taktırdıklarını söyledi. Terzi, kendilerine ait olmayan bir ürünün alınmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Terzi, ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olduklarını, eğer pastırmayı alan kadın gelip durumunu söyleseydi kendilerine yardımcı olacaklarını ekledi. Olayın ardından müşteri yeniden pastırma alıp pidelerini teslim aldı ve iş yerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İNCELEYEN ÇALIŞANLAR, ÇEVREDEN GEÇEN BİR KADININ KAPIYA BAĞLI...

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İNCELEYEN ÇALIŞANLAR, ÇEVREDEN GEÇEN BİR KADININ KAPIYA BAĞLI PASTIRMA POŞETİNİ ALARAK UZAKLAŞTIĞINI TESPİT ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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