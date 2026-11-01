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Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün iki ayrı operasyonunda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

gözaltına alınan kişiler:

Operasyonlarda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Cumhuriyet Savcılığına çıkarılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.

mahkeme kararı:

S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında açılan dava kapsamında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAMSUN’DA NARKOTİK EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA...

SAMSUN’DA NARKOTİK EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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