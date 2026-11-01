Samsun'da narkotik operasyonu: iki kişi tutuklandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen iki ayrı operasyonda şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.
gözaltına alınan kişiler:
Operasyonlarda gözaltına alınan S.A. ve M.Y., Cumhuriyet Savcılığına çıkarılmak üzere Samsun Adliyesine sevk edildi.
mahkeme kararı:
S.A. ve M.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında açılan dava kapsamında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SAMSUN’DA NARKOTİK EKİPLERİNCE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
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