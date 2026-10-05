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Samsun'da öğrenciler adımlarıyla sağlıklı yaşama dikkat çekti

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü'nde öğrenciler ve veliler 'Sağlıklı yaşam için birlikte yürüyoruz' temasıyla Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye yürüdü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da öğrenciler adımlarıyla sağlıklı yaşama dikkat çekti

Samsun'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı yaşam için birlikte yürüyoruz' temasıyla düzenlediği Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi. Etkinlik Tütün İskelesi'nden başlayıp Sevgi Kafe'ye kadar sürdü.

etkinlik rotası ve katılım:

Yürüyüşe farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrenci katıldı; öğretmenler ve veliler de destek verdi. Başlangıç noktası olarak belirlenen Tütün İskelesi'nden yürüyüş Sevgi Kafe'ye kadar devam etti.

farkındalık mesajları ve pankartlar:

Katılımcılar, sağlıklı yaşama vurgu yapan pankart ve dövizlerle yürüdü. Taşınan sloganlar arasında 'Antibiyotik değil, sağlığınızda ısrarcı olun', 'Obeziteye dikkat', 'Spor varsa hayat var', 'Her gün en az 10 bin adım' ve 'Atılan her adım, sağlığa giden yoldur' yer aldı.

yetkilinin değerlendirmesi:

Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akkuş yürüyüş hakkında şunları söyledi: "Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde tüm ilçelerimizde hareketli yaşam ve obeziteye karşı etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda da bugün Tütün İskelesi'nden Sevgi Kafe'ye kadar öğrencilerimizle birlikte yürüdük. Amacımız, hareketli yaşama ve fiziksel aktiviteye öğrencilerimizin ve kamuoyunun dikkatini çekmek. Bakanlığımızın bu yöndeki talimatları çerçevesinde biz de il genelindeki etkinliklerimizi gerçekleştirdik."

Yürüyüşün sonunda katılımcılara hareketli yaşama dikkat çekmek amacıyla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

SAMSUN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE ÖĞRENCİLER, SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT...

SAMSUN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE ÖĞRENCİLER, SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ADIM ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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