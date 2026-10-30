Dolar 49,9409 +0,06%
Euro 55,7383 -0,07%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.292,65 -2,79%
EUR/USD 1,1157 -0,21%
Brent Petrol 113,70 +2,62%
--°

Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

Samsun Canik'te tramvayda, bebek arabasındaki otizmli çocuğun çantadaki kediye temas etmesi üzerine anne ile kedinin sahibi arasında sözlü tartışma çıktı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

Olayın seyri:

Samsun'un Canik ilçesindeki Belediyeevleri Tramvay İstasyonunda saat 13.30 sıralarında meydana gelen tartışma, tramvayda başlayan bir temasın ardından tırmandı. İddiaya göre, bebek arabasında bulunan ve otizmli olduğu belirtilen çocuk, taşıma çantasında bulunan kediye dokundu.

Kedinin sahibi genç kız, çocuğun ve annesinin davranışına tepki göstererek sesini yükseltti. Tramvay içindeki kısa süreli sözlü tartışma, istasyon çıkışında da devam etti.

Müdahale ve sonrası:

Karşılıklı bağrışmaların ardından tartışma itiş-kakışa döndü. Olay yerine müdahale eden istasyondaki güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar, iki tarafı ayırarak kavganın büyümesini engelledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre münakaşanın ardından genç kız gözyaşı dökerken; anne, otizmli çocuğu ve beraberindeki diğer kızla birlikte istasyondan ayrıldı. Olay sırasında herhangi bir resmi açıklama veya işlem kaydı kamuoyuna yansımadı.

Toplu taşıma alanlarında hayvanların taşınması ve özel gereksinimli yolcularla etkileşimler zaman zaman gerginliklere yol açabiliyor; bu tür durumlarda müdahale eden görevlilerin sakin ve düzeni koruyucu tutumu öne çıkıyor.

SAMSUN’DA BEBEK ARABASINDAKİ ÖZEL BİR ÇOCUĞUN ÇANTADAKİ KEDİYE VURMASININ ARDINDAN OTİZMLİ ÇOCUĞUN...

SAMSUN’DA BEBEK ARABASINDAKİ ÖZEL BİR ÇOCUĞUN ÇANTADAKİ KEDİYE VURMASININ ARDINDAN OTİZMLİ ÇOCUĞUN ANNESİ İLE KEDİNİN SAHİBİ GENÇ KIZ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. İTİŞ-KAKIŞA DÖNEN SÖZLÜ TARTIŞMAYI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE VATANDAŞLAR AYIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi...
images

Bursa'da merdiven altı sigara üretimine baskın: binlerce makaron ve paket ele ge...
images

Batman'da Beşiri operasyonunda 5 aydır aranan Y.E. tutuklandı
images

Belediye başkanının ilk müdahalesi hayat kurtarmaya çalıştı: Serik'te yaya geçid...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor, Gaziantep FK sınavı öncesi taktik prova yapıyor

Kırıkkale'de narkotik baskını: sentetik maddeler ve para ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Kütahya ustasını dualarla andı: Hamza Üstünkaya anısına mevlit

Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek