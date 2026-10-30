Tramvayda kedi temasına itiraz sonrası tartışma çıktı

Olayın seyri:

Samsun'un Canik ilçesindeki Belediyeevleri Tramvay İstasyonunda saat 13.30 sıralarında meydana gelen tartışma, tramvayda başlayan bir temasın ardından tırmandı. İddiaya göre, bebek arabasında bulunan ve otizmli olduğu belirtilen çocuk, taşıma çantasında bulunan kediye dokundu.

Kedinin sahibi genç kız, çocuğun ve annesinin davranışına tepki göstererek sesini yükseltti. Tramvay içindeki kısa süreli sözlü tartışma, istasyon çıkışında da devam etti.

Müdahale ve sonrası:

Karşılıklı bağrışmaların ardından tartışma itiş-kakışa döndü. Olay yerine müdahale eden istasyondaki güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşlar, iki tarafı ayırarak kavganın büyümesini engelledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre münakaşanın ardından genç kız gözyaşı dökerken; anne, otizmli çocuğu ve beraberindeki diğer kızla birlikte istasyondan ayrıldı. Olay sırasında herhangi bir resmi açıklama veya işlem kaydı kamuoyuna yansımadı.

Toplu taşıma alanlarında hayvanların taşınması ve özel gereksinimli yolcularla etkileşimler zaman zaman gerginliklere yol açabiliyor; bu tür durumlarda müdahale eden görevlilerin sakin ve düzeni koruyucu tutumu öne çıkıyor.

SAMSUN’DA BEBEK ARABASINDAKİ ÖZEL BİR ÇOCUĞUN ÇANTADAKİ KEDİYE VURMASININ ARDINDAN OTİZMLİ ÇOCUĞUN ANNESİ İLE KEDİNİN SAHİBİ GENÇ KIZ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. İTİŞ-KAKIŞA DÖNEN SÖZLÜ TARTIŞMAYI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE VATANDAŞLAR AYIRDI.