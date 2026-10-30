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Cami önünde siyah poşetle bekleyen kadın namaz çıkışında para istedi

Eskişehir Odunpazarı'nda cuma namazı çıkışında siyah çöp poşetiyle dilenen kadın, kocasının cezaevinde olduğunu söyleyerek cemaatten para istedi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cami önünde siyah poşetle bekleyen kadın namaz çıkışında para istedi

olay yeri ve durum:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem Bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami önünde cuma namazı çıkışında, elinde siyah çöp poşeti tutan bir kadın dikkat çekti.

kadının iddiası:

Namazdan çıkanlara yaklaşan kadın, yanında getirdiği çocuğuyla birlikte kocasının cezaevinde olduğunu söyledi ve cemaatten yardım talep etti.

vatandaşların tepkisi ve gözlemler:

Çevrede bulunan bazı vatandaşların kadının tuttuğu poşete para attığı görüldü. Olay, namaz çıkışında kısa süreli dikkat çekti ancak yetkililer veya resmi kaynaklardan ek bir açıklama yapılmadı.

ESKİŞEHİR’DE SİYAH ÇÖP POŞETİ İLE CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA DİLENEN KADIN DİKKAT ÇEKTİ.

ESKİŞEHİR’DE SİYAH ÇÖP POŞETİ İLE CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA DİLENEN KADIN DİKKAT ÇEKTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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