Cami önünde siyah poşetle bekleyen kadın namaz çıkışında para istedi

olay yeri ve durum:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi Orhan Erdem Bulvarı üzerinde bulunan Organize Sanayi Cami önünde cuma namazı çıkışında, elinde siyah çöp poşeti tutan bir kadın dikkat çekti.

kadının iddiası:

Namazdan çıkanlara yaklaşan kadın, yanında getirdiği çocuğuyla birlikte kocasının cezaevinde olduğunu söyledi ve cemaatten yardım talep etti.

vatandaşların tepkisi ve gözlemler:

Çevrede bulunan bazı vatandaşların kadının tuttuğu poşete para attığı görüldü. Olay, namaz çıkışında kısa süreli dikkat çekti ancak yetkililer veya resmi kaynaklardan ek bir açıklama yapılmadı.

ESKİŞEHİR’DE SİYAH ÇÖP POŞETİ İLE CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA DİLENEN KADIN DİKKAT ÇEKTİ.