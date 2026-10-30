Anneler sahada: Hüyük'te narkotik polisi anne eğitimiyle aile desteğine vurgu

Hüyük'te eğitim programı

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitim programı, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekmeyi hedefledi. Program, annelerin bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Erken farkındalık ve aile rolü:

Emniyet teşkilatı mensupları tarafından verilen eğitimde erken farkındalık vurgulandı. Annelerin çocuklarında ortaya çıkabilecek davranış değişimlerini fark edebilmesi, riskleri doğru değerlendirebilmesi ve gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişime geçebilmesinin önemi üzerinde duruldu. Eğitimde, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin çabasıyla sınırlı olmadığı; ailelerin bilinçli ve proaktif yaklaşımının sürecin kilit unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Toplumsal farkındalık ve beklentiler:

Programda, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir gelecek hedefi doğrultusunda aile desteğinin çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasında belirleyici olduğu ifade edildi. Katılımcılar arasında bilgi paylaşımı sağlanırken, annelerin üstlendiği koruyucu rolün güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Toplumsal farkındalığın aileden başlayarak yayılmasının ve erken müdahalenin bağımlılıkla mücadelede etkisini artıracağı mesajı verildi.

Eğitim, hem bilgilendirme hem de yerel düzeyde iş birliği oluşturma açısından bir adım olarak değerlendirilirken, annelerin aktif katılımının sürdürülebilir önlemler ve destek mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması beklendi.

KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE AİLELERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. ANNELERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINI HEDEFLEYEN PROGRAMDA, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLE DESTEĞİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI.