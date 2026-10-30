Beyoğlu'nda daireden çıkan 4 ton atık mahalleyi alarma geçirdi

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'ndeki ihbar sonrası harekete geçildi

İstanbul Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta, mahalle sakinlerinin kötü kokular şikayeti üzerine yetkililer alarma geçti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, polis eşliğinde daireye girerek inceleme yaptı ve evin içinin çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti.

şikayet ve tespitler:

Mahalleliler tarafından bildirilen rahatsızlığın kaynağını araştıran ekipler, ev sahibi Hüseyin E.'nin uzun süre bu malzemeleri biriktirdiğini belirledi. Yapılan çalışma sonucunda daireden ve çevresinden toplam 4 ton atık malzeme çıkarıldı.

temizlik ve sağlık önlemleri:

Çıkarılan atıkların taşınmasının ardından, olası kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla dairede ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, işlem sonrasında çevre sağlığı yönünden risklerin azaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Olay, mahalle yaşamını etkileyen bir nokta olarak kayda geçti; komşuların şikayeti üzerine yürütülen müdahale, çevre ve halk sağlığı açısından önleyici adımların önemini bir kez daha gösterdi. Soruşturmanın ve gerekli kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA BİR DAİREDEN YAYILAN KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMADA EVDEN 4 TON ATIK MALZEME ÇIKARILDI. DAİREDE VE BAHÇEDE İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.