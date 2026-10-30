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Malatya kitap fuarı kültürel toparlanmanın simgesi oldu

12. Malatya Kitap Fuarı, 300'ün üzerinde yazar, yaklaşık 300 yayınevi ve binlerce kitapseveri buluşturdu; katılımcılar organizasyondan memnun.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya kitap fuarı kültürel toparlanmanın simgesi oldu

Malatya kitap fuarı'nda yoğun ilgi

Depremlerin ardından yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren Malatya, kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarı, 300'ün üzerinde yazar, yüzlerce yayınevi ve binlerce kitapseveri bir araya getirirken ziyaretçiler ve katılımcılar organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi. Fuar, kentin yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda kültürel hafızasının da güçlenmesine katkı sağlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarı ziyaret ederek yayınevi temsilcileri, yazarlar ve okurlarla bir araya geldi. Başkan Er, kentin 6 Şubat depremleri sonrasındaki yeniden inşa sürecine vurgu yaparak kültürel etkinliklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Er, göreve geldikleri dönemde fuarın 10'uncusunu devraldıklarını, geçen yıl 11'inci ve bu yıl 12'inci organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti ve "Malatya Kitap Fuarı şehrimizin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip" ifadesini kullandı. Başkanının açıklaması, fuarın sürekliliğini sağlamadaki kararlılığı ve etkinliği büyütme hedefini özetledi.

yazarlar ve ziyaretçiler ne dedi:

Fuara uzun yıllardır katılan yazar Bilal Sami Gökdemir, organizasyonun her geçen yıl geliştiğini, Malatyalı okurların özellikle gençlerin ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Gökdemir, fuarın düzeni ve ev sahipliğinden etkilendiğini belirterek "Birkaç yıl sonra Malatya Kitap Fuarı’nın belki de bir rakibi olmayacak" öngörüsünde bulundu. Bu değerlendirme, etkinliğin bölgesel anlamda yükselen bir profile sahip olduğuna işaret ediyor.

Malatya Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Mehmet Ak da fuarın kent için önemli bir kültürel kazanım olduğunu vurguladı; yaklaşık 300 yayınevi ve çok sayıda yazarın varlığına dikkat çekerek katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ak, kitap okumanın düşünce dünyasını geliştirdiğini hatırlatarak tüm Malatyalıları çocuklarıyla birlikte fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Yazar ve gazeteci Serhan Asker, depremin ardından Malatya'nın hızlı bir toparlanma süreci geçirdiğini söyleyerek organizasyonun bu toparlanmanın göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Asker, fuarın geçen yıla göre daha da geliştiğini ve ziyaretçi memnuniyetinin arttığını kaydetti; şehirlerin kültürel gelişiminde kitap fuarlarının oynadığı rolü önemsediklerini vurguladı.

CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı ve yazar Eşref Doğan da organizasyon için teşekkürlerini sundu. Genel olarak fuar alanında görülen yoğun ilgi, hem düzenleyen kurumların hem de katılımcıların beklentilerini karşılamaya yakın bir görüntü sergiledi.

Malatya Kitap Fuarı, deprem sonrası dönemde kentin hem moral hem de kültürel yaşamını destekleyen etkinliklerin başında geliyor. Organizasyon, imza günleri, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle on gün boyunca devam ederken yerel halka ve ziyaretçilere zengin bir program sunuyor. Yetkililer, fuarı önümüzdeki yıllarda daha da güçlendirerek Malatya'yı kültür ve sanat alanında öne çıkarma hedefini koruyor.

MALATYA KİTAP FUARI YAZAR VE ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

MALATYA KİTAP FUARI YAZAR VE ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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