Samsun'da pikap çarpışmanın ardından halk plajına devrildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap, park halinde bulunan bir otomobile çarparak halk plajına uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kazanın gelişimi:

Samsun-Sinop karayolu üzerindeki halk plajı mevkisinde, Sinop istikametine seyir halinde olduğu belirtilen Cumali Ç. (56) idaresindeki pikap, halk plajı önünde park halinde bulunan 06 ELK 171 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden pikap halk plajına uçarak ters döndü.

Yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücü Cumali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Melek Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları alarak Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kaza sonrası bölgeye gelen yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin araştırma sürüyor ve yetkililer trafik güvenliği açısından gerekli incelemeleri yapıyor.

SAMSUN’UN YAKAKENT İLÇESİNDE PİKABIN HALK PLAJINA UÇTUĞU KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.