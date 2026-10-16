Samsun’da sokak satıcılarına operasyon: yüzlerce hap ve metamfetamin ele geçirildi

Emniyetin çalışmasıyla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde yürüttükleri operasyonlarda sokak satışı ve kullanımını hedef alan arama ve yakalamalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında işlem başlatılan şüphelilerin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

operasyonun detayları:

Aramalarda 839 adet sentetik ecza hapı, 137 gram metamfetamin ve 20 gram sentetik kannabinoid bulundu. Ayrıca 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Elde edilen bulgular, ekiplerin hedefe yönelik ve izleme odaklı bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.

ele geçirilenler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen maddeler delil olarak dosyaya eklendi. Emniyet yetkilileri benzer çalışmaların sürdürüleceğini ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin öncelikli görevlerinden biri olmaya devam edeceğini belirtti.

SAMSUN’UN ATAKUM VE İLKADIM İLÇELERİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 839 SENTETİK ECZA HAPI, 137 GRAM METAMFETAMİN VE 20 GRAM SENTETİK KANNABİNOİD ELE GEÇİRİLDİ.