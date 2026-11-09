Samsun'da şüpheli ikamette yapılan operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı

Operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 1093 adet sentetik ecza hap ile 0,10 gram metamfetamin ele geçirildi ve adreste bulunan şüpheliler hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

Gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.K. (27), K.C. (32) ve G.M. (39) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 2’Sİ KADIN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.